لاعبو اتحاد طنجة يواصلون الإضراب عن التداريب

يواصل لاعبو اتحاد طنجة إضرابهم عن التداريب للأسبوع الخامس على التوالي بسبب مطالبتهم بمستحقاتهم العالقة في ذمة إدارة النادي.

و لا زال لاعبوا اتحاد طنجة يواصلون إضرابهم عن التداريب للأسبوع الخامس، في حين غادرت بعض الأسماء المدينة لعدم قدرتها على تسديد واجبات اكتراء المنازل بسبب عدم التوصل بالمستحقات.

وكان عمر نجحي، مدرب اتحاد طنجة، قد تحدث في أكثر من مناسبة عن الأزمة المالية التي يعيشها لاعبو وأطقم الفريق الفنية، مجددا مطالبته بإيجاد حل للمشكل.

وحاول النادي الأزرق التقليل من مشكلته المادية، وذلك بعد إعلانه الأسبوع الماضي عن انطلاق حملة لجمع التبرعات من أجل مساعدة الفريق على تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها مؤخرا.

وتمكن اتحاد طنجة في آخر مبارياته من التعادل أمام أولمبيك آسفي في مواجهة عرفت عودة جماهيره، بالغا النقطة العاشرة، ومحتلا المركز الـ13 في سلم ترتيب البطولة الاحترافية “إنوي”.

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