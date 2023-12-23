حكيمي: “أحب تسجيل الأهداف من الركلات الحرة”

تحدث الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، عن أحسن لحظاته منذ انضمامه إلى النادي الباريسي.

وقال حكيمي في مقابلة صحفية مع القناة الرسمية للنادي الباريسي، بمناسبة وصوله لمباراته الـ100 رفقة سان جيرمان: “اللحظة الأولى التي أتذكرها جيدا هي أول مباراة لي في الدوري الفرنسي. لعبنا في تروا وسجلت هدفي الأول لباريس. لقد كانت بداية رائعة ولحظة خاصة بالنسبة لي. بدأت الموسم بشكل جيد مع فريق جديد، وعندما يكون الأمر على هذا النحو، فإنه يمنحك المزيد من الثقة”.

وتابع: “لحظة أخرى، وهي هدفي الأول مع سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. لم يمض وقت طويل، كان ضد دورتموند. كانت أيضا مباراة خاصة كوني لعبت ضد أحد أنديتي القديمة. سجلت هدفي الأول في المنافسة مع باريس، كان مميزا. إنه شعور رائع”.

وفي حديثه عن الأهداف التي يسجلها من الركلات الحرة، قال: “إنها أحد الأشياء التي أحاول العمل عليها في التداريب. أنا أحب عندما أسجل الأهداف من ركلة حرة. بالطبع ليس من السهل القيام بذلك، لذلك عندما تفعل ذلك فيكون الأمر فريد من نوعه”.

وأضاف: “بعد ذلك، يأتي لقبي الأول مع سان جيرمان. إنها لحظة خاصة الفوز بأول لقب لي بهذا القميص. من الجيد أن تكون جزءا من تاريخ ناد رائع مثل ‘البي إس جي’، وآمل أن أستمر في صنع التاريخ مع هذا الفريق”.

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