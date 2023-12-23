اتهام النجم الأمريكي فان ديزل بالاعتداء الجن.سي على مساعدته
وجهت أستا جوناسون المساعدة السابقة للممثل الأمريكي فان ديزل نجم سلسلة أفلام Fast & Furious تهما له بالاعتداء الجنسي عليها، وطردها من العمل.
وتم رفع الدعوى المدنية، الخميس، في المحكمة العليا بلوس أنجلوس.
وتعود الواقعة إلى عام 2010، حيث زعمت جوناسون أن ديزل فرض نفسه عليها بالقوة في جناح فندق بأتلانتا.
وتنص الشكوى على أن ديزل تجاهل “تصريحات جوناسون الواضحة بعدم الموافقة”، وبعد أن “صرخت وركضت نحو الحمام المجاور”، قام “بتثبيتها على الحائط بجسده”.
وقال بريان فريدمان، محامي ديزل، في بيان أمس الجمعة: “ينفي فان ديزل بشكل قاطع هذا الادعاء برمته. هذه المرة الأولى التي يسمع فيها عن هذا الادعاء الذي مضى عليه أكثر من 13 عاما والذي قدمته موظفة زعمت أنها عملت لديه لمدة 9 أيام”.
وتقاضي جوناسون ديزل، إلى جانب شركته “One Race Productions”، وشقيقة ديزل سامانثا فنسنت، بتهمة الاعتداء الجنسي مما يخلق بيئة عمل معادية، وإشراف مهمل، وإنهاء عمل غير مشروع، إلى جانب ادعاءات الأخرى.
وتدعي جوناسون أن سامانثا فنسنت، رئيسة شركة “One Race” التابعة لشركة ديزل في ذلك الوقت، اتصلت بها “بعد ساعات فقط” من الاعتداء المزعوم وطردتها.
وتسعى جوناسون إلى فرض عقوبة مدنية قدرها 10 آلاف دولار عن كل انتهاك، بالإضافة إلى تعويضات عقابية غير محددة، وفقا للدعوى.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يرون شخص ناجح يرودون اسقاطه بشتى الطرق
اضن انه تم تلفيق التهم له لا غير
فان ديزل ممثل كبير و محترم ميديرهاش
بغات تنصب عليه كي دارو للمثل جوني ديب
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا الاتهام..
ديزل ممثل محترم ولا نظن انه قام بهذا الإعتداء ..
يجب تغريمه إن ثبت في حقه هذا الإعتداء الخطير..
شاهدة فيلم الاكشن والمغامرة والخيال في الفضاء “شديد السواد” لعام 2000 من الجوانب الجديرة بالملاحظة في الفيلم هو الإضاءة، حيث يستخدم الفيلم العديد من ظلال وكثافات مختلفة من الضوء مما يضفي طابعًا مزاجيًا على الفيلم ويعطيه طابعًا فريدًا. “شديد السواد” هو في جوهره قصة نجاة .. تدور حول سفينة نقل تجارية تتقطع بها السبل و طاقمها على كوكب ملئ بمخلوقات متعطشة للدماء، و لكن هذه المخلوقات لا تخرج لإحضار وليمتها في الليل، و لكن بعد فترة قصيرة يعرفوا أن كسوف مدة شهر على وشك أن يحدث فما الذي سيحدث ؟ عندما يتم ذكر اسم فان ديزل، يتبادر إلى ذهنك شخص سمين وعضلي يقوم بعمل مثير للإعجاب في أفلام الحركة. من المدهش أن نلاحظ أن أول دخول للنجم فان ديزل الى مجال التمثيل حدث عن طريق الصدفة، عندما كان في السابعة من عمره اقتحم مسرحًا مع بعض الأصدقاء بقصد تخريبه. أوقفتهم امرأة وعرضت عليهم سيناريو مقابل 20 دولارًا ولكن فقط إذا كانوا سيحضرون دروسًا هناك يوميًا بعد انتهاء المدرسة. وكما يقولون الباقي هو التاريخ.