اتهام النجم الأمريكي فان ديزل بالاعتداء الجن.سي على مساعدته

هبة بريس - وكالات

وجهت أستا جوناسون المساعدة السابقة للممثل الأمريكي فان ديزل نجم سلسلة أفلام Fast & Furious تهما له بالاعتداء الجنسي عليها، وطردها من العمل.

وتم رفع الدعوى المدنية، الخميس، في المحكمة العليا بلوس أنجلوس.

وتعود الواقعة إلى عام 2010، حيث زعمت جوناسون أن ديزل فرض نفسه عليها بالقوة في جناح فندق بأتلانتا.

وتنص الشكوى على أن ديزل تجاهل “تصريحات جوناسون الواضحة بعدم الموافقة”، وبعد أن “صرخت وركضت نحو الحمام المجاور”، قام “بتثبيتها على الحائط بجسده”.

وقال بريان فريدمان، محامي ديزل، في بيان أمس الجمعة: “ينفي فان ديزل بشكل قاطع هذا الادعاء برمته. هذه المرة الأولى التي يسمع فيها عن هذا الادعاء الذي مضى عليه أكثر من 13 عاما والذي قدمته موظفة زعمت أنها عملت لديه لمدة 9 أيام”.

وتقاضي جوناسون ديزل، إلى جانب شركته “One Race Productions”، وشقيقة ديزل سامانثا فنسنت، بتهمة الاعتداء الجنسي مما يخلق بيئة عمل معادية، وإشراف مهمل، وإنهاء عمل غير مشروع، إلى جانب ادعاءات الأخرى.

وتدعي جوناسون أن سامانثا فنسنت، رئيسة شركة “One Race” التابعة لشركة ديزل في ذلك الوقت، اتصلت بها “بعد ساعات فقط” من الاعتداء المزعوم وطردتها.

وتسعى جوناسون إلى فرض عقوبة مدنية قدرها 10 آلاف دولار عن كل انتهاك، بالإضافة إلى تعويضات عقابية غير محددة، وفقا للدعوى.

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