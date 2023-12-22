مانشستر سيتي يتوج بطلا لمونديال الأندية

مانشستر سيتي يتوج بطلا لمونديال الأندية

2023-12-22 / 20:54
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توج مانشستر سيتي بلقب مونديال الأندية بعد الفوز أمام فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها السعودية.

افتتح ألفاريز التسجيل لمانشستر سيتي بأسرع هدف بعد 40 ثانية.

وأحرز نينو، لاعب فلومينينسي البرازيلي، الهدف الثاني لصالح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 27.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 72.

وسجل ألفاريز الرابع في الدقيقة 88.

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