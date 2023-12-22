الإصابات تربك الركراكي قبل أقل من شهر على إنطلاق كأس أفريقيا

أربكت الإصابات الناخب الوطني وليد الركراكي قبل أقل من شهر على إنطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا، المقررة مطلع العام القادم بساحل العاج.

وانضاف العميد رومان سايس، مدافع الشباب السعودي لقائمة المصابين، بعد إصابته قبل بداية مباراة فريقه ضد الأخدود في الدوري السعودي.

وإلى جانب رومان سايس، تشمل قائمة مصابي المنتخب الوطني كلا من نصير مزراوي، ظهير بايرن ميونيخ وسفيان ديوب، مهاجم نيس وزكرياء أبوخلال مهاجم تولوز.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيستهل مشواره في “الكان” بمواجهة تنزانيا، يوم 17 يناير القادم بداية من السادسة مساء.

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