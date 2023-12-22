الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يضيع فرصة إعتلاء الصدارة

تعادل أستون فيلا مع نظيره فريق شيفيلد، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا استضاف نظيره شيفيلد يونايتد، على ملعب فيلا بارك، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة.

شيفيلد يونايتد الذي ترك الاستحواذ لأستون فيلا، خطف هدف التقدم القاتل بالدقيقة 87 عن طريق كاميرون أرتشر.

واستطاع زانيولو إدارك هدف التعادل لأستون فيلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، ليُجنب فريقه الخسارة.

أما أستون فيلا الذي كان يبحث عن الفوز لاعتلاء صدارة بريميرليج بشكل مؤقت، تعادل ورفع رصيده إلى 39 نقطة ليرتقي للمركز الثاني.

بينما حصل شيفيلد على نقطة واحدة ورفع رصيده إلى 9 نقاط، بالمركز التاسع عشر في جدول ترتيب بريميرليج.

استحواذ أستون فيلا الذي وصل إلى 79% فشل في ترجمة الفرص، بينما شيفيلد الذي استحوذ على الكرة بنسبة 21% فقط، كان كافيًا لحصد نقطة من المباراة.

وتعطل قطار أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري بعد ثلاث انتصارات مدوية أمام مانشستر سيتي وآرسنال ثم برينتفورد.

ويضرب أستون فيلا موعدًا مع مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

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