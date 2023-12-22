بونو يقترب من تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي

بونو يقترب من تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي

2023-12-22 / 18:53
0

اقترب الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال من تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي، كأكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في موسم واحد.

ويملك بونو حاليا 11 “كلين شيت” في 16 مباراة لعبها بالدوري السعودي، ويحتاج للحفاظ على نظافة شباكه خلال 8 مباريات أخرى من أصل 15 مباراة متبقية ليصبح أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في الدوري السعودي.

ويتصدر هذه القائمة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، حامي عرين إتحاد جدة بعدما حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة خلال الموسم الكروي الماضي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الأهلي المصري يحقق المركز الثالث في مونديال الأندية

الأهلي المصري يحقق المركز الثالث في مونديال الأندية

2023-12-22 / 17:37
Photo of الإصابة تباغث سايس قبل أقل من شهر على إنطلاق الكان

الإصابة تباغث سايس قبل أقل من شهر على إنطلاق…

2023-12-22 / 17:28
Photo of رسميا.. ميسي وسواريز يجتمعان مجددا في فريق واحد

رسميا.. ميسي وسواريز يجتمعان مجددا في فريق واحد

2023-12-22 / 17:18
Photo of منتخب الفوتسال ينهي سنة 2023 بدون هزيمة

منتخب الفوتسال ينهي سنة 2023 بدون هزيمة

2023-12-22 / 17:02
Photo of اختيار سفيان البقالي ثاني أفضل عداء لسنة 2023

اختيار سفيان البقالي ثاني أفضل عداء لسنة 2023

2023-12-22 / 14:57
Photo of إنفانتينو يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية حول ”السوبر ليغ”

إنفانتينو يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية حول ”السوبر ليغ”

2023-12-22 / 12:40
Photo of بعثة الرجاء تتجه اليوم للشرق لمواجهة النهضة البركانية

بعثة الرجاء تتجه اليوم للشرق لمواجهة النهضة البركانية

2023-12-22 / 11:57
Photo of باكاري غاساما يقرر الاعتزال عقب عدم اختياره ضمن حكام “كان الكوت ديفوار”

باكاري غاساما يقرر الاعتزال عقب عدم اختياره ضمن حكام…

2023-12-22 / 09:57
Photo of فرنسا.. المحكمة تبرئ مدرب سان جيرمان السابق من تهم التنمر والعنصرية

فرنسا.. المحكمة تبرئ مدرب سان جيرمان السابق من تهم…

2023-12-22 / 09:39
Photo of الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام ألافيس

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام ألافيس

2023-12-21 / 23:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق