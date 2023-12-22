بونو يقترب من تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي

اقترب الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال من تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي، كأكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في موسم واحد.

ويملك بونو حاليا 11 “كلين شيت” في 16 مباراة لعبها بالدوري السعودي، ويحتاج للحفاظ على نظافة شباكه خلال 8 مباريات أخرى من أصل 15 مباراة متبقية ليصبح أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في الدوري السعودي.

ويتصدر هذه القائمة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، حامي عرين إتحاد جدة بعدما حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة خلال الموسم الكروي الماضي.

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