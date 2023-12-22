الإصابة تباغث سايس قبل أقل من شهر على إنطلاق الكان

الإصابة تباغث سايس قبل أقل من شهر على إنطلاق الكان

2023-12-22 / 17:28
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تعرض الدولي المغربي رومان سايس للإصابة قبل بداية مباراة فريقه الشباب ضد الأخدود، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي.

وقال نادي الشباب السعودي إن رومان سايس أصيب في حصص الإحماء قبل بداية المباراة، بعدما كان ضمن التشكيلة الأساسية، ليتم استبعاده عن القائمة.

ولم يكشف النادي السعودي عن أي تفاصيل بشأن طبيعة إصابة اللاعب، التي تأتي قبل أقل من شهر على إنطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام القادم بساحل العاج.

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