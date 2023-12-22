رسميا.. ميسي وسواريز يجتمعان مجددا في فريق واحد

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إكمال تعاقده مع المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع جريميو البرازيلي.

واجتاز صاحب الـ36 عاماً الفحوصات الطبية بنجاح ووقع عقداً لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لعام آخر حتى 2025.

وسيجتمع لويس سواريز مرة أخرى مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في نادي إنتر مياني، بعد تجربتهما الطويلة مع نادي برشلونة.

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