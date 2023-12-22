اختيار سفيان البقالي ثاني أفضل عداء لسنة 2023

اختيار سفيان البقالي ثاني أفضل عداء لسنة 2023

2023-12-22 / 14:57
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أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى عن اختيار البطل الأولمبي والعالمي المغربي، سفيان البقالي، كثاني أفضل عداء لسنة 2023.

وكان البقالي قد توج، شهر غشت الماضي ببودابست، بطلا للعالم للمرة الثانية على التوالي.

وقالت الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى “إن البقالي حافظ على أداء متميز مرة أخرى سنة 2023 وأبقى على تفوقه في سباقات الموانع الأخيرة التي خاضها”، مضيفة أنه حس ن رقمه القياسي الشخصي هذه السنة عند 7 دقائق و56 ثانية و68 جزء من المائة.

وفي هذا التصنيف، تم تتويج الكيني كليفين كيبتون، الفائز بماراثون برلين هذه السنة والحائز على الرقم القياسي العالمي لصنف الماراثون، كأفضل عداء إفريقي لهذه السنة

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