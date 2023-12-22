إنفانتينو يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية حول ”السوبر ليغ”

أبدى جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، موقفه من قرار محكمة العدل الأوروبية، التي قضت بأن الإجراءات التي اتخذها الاتحادان الدولي والأوروبي لعرقلة إنشاء دوري السوبر المنافس لدوري الأبطال، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي للعبة.

وقال إنفانتينو في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع إكس: ”مع فائق الاحترام لمحكمة العدل الأوروبية فإن قرارها لا يغير شيئا” وأضاف: ”تاريخيا كنا ننظم أفضل المسابقات في العالم، وسيكون هذا هو الحال أيضا في المستقبل” وأردف قائلا: ”سنواصل تنظيم البطولات الأكثر إثارة وتنافسية والأعلى قيمة في العالم، وسنستخدم إراداتنا لتطوير كرة القدم في كل ركن من أركان الكرة الأرضية”.

تفاعلا مع الحدث ذاته، أعرب ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين،، عن ارتياحهما للحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، فيما يتعلق بتقييم مشروع “السوبر ليغ”.

وأوضح برشلونة في بيان رسمي أن هذا الحكم يمهد الطريق لإنشاء مسابقة جديدة لفرق النخبة في قارة أوروبا، من خلال معارضة احتكار عالم كرة القدم، مؤكدا على رغبته في بدء مناقشات جديدة لتحديد المسار الذي ينبغي على المسابقات الأوروبية أن تنتهجه مستقبلا كما قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، إن هذا الأخير يرحب بارتياح كبير بقرار محكمة العدل الأوروبية، لكون الكرة الأوروبية لم ولن تصبح محتكرة مرة أخرى.

بينما أكد بوروسيا دورتموند الألماني في بيانه على كونه سيقوم بدراسة حكم المحكمة بالتفصيل، بمجرد توفر أسبابه الكاملة، فيما يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي، رفضه لهذه المسابقة الجديدة، بقول رئيسه ناصر الخليفي، إن ”بي اس جي” يرفض تماما وبشكل كامل أي خطط لما يسمى بالدوري الممتاز.

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