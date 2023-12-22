باكاري غاساما يقرر الاعتزال عقب عدم اختياره ضمن حكام “كان الكوت ديفوار”

أعلن الاتحاد الغامبي لكرة القدم، اعتزال الحكم بكاري غاساما، بشكل رسمي عن التحكيم، وذلك بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طواقم التحكيم المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا بـ”الكوت ديفوار”.

وعمَّمَ الاتحاد الغامبي بيانًا جاء فيه: “غاساما الذي فاز بالعديد من الجوائز، يعلن رسميًا اليوم تعليق صافرته”.

وتابع البيان: “قرر غاساما الذي كان مثالًا للتميز في التحكيم، التنحي عن منصبه من أجل إفساح المجال للجيل المقبل من الحكام الشباب للتألق”.

واسترسل الاتحاد: “لقد كان مشهودا له بالعدالة والدراية الكبيرة باللعبة والقدرة على إدارة مواقف الضغط العالي جعلت منه شخصية محترمة في هذه الرياضة”.

وأكمل البيان: “طوال مشواره المهني كان يتولى إدارة المباريات الحاسمة والمهمة في كرة القدم، حتى صارت له قاعدة جماهيرية ضخمة للغاية في جميع أنحاء القارة ويتمتع بدرجة عالية من الاحترام”.

يُذكر أن الـ”فيفا” كان قد اختار الحكم، باكاري غاساما، ضمن قائمة الحكام الرئيسيين المكلّفين بإدارة مباريات كأس العالم “قطر 2022″، بيد أن اللائحة المعلن عنها من قبل “جهاز الكاف” لم تحمل إسم الأخير.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp