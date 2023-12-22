بعثة الرجاء تتجه اليوم للشرق لمواجهة النهضة البركانية

من المُنتظر أن تتّجه بعثة الرجاء الرياضي، يومه الجمعة إلى مدينة بركان، تأهبا لمُواجهة النهضة المحلية، برسم مؤجل الجولة الـ12 من البطولة الاحترافية “إنوي” – القسم الأول.

وستضم قائمة “النادي الأخضر”، المُسافرة إلى مدينة بركان، اللاعب يسري بوزوق، بينما سيغيب روجي أوهولو لإختيارات تقنية، وبوشعيب العراصي، وهاشيم دومينغو بِفعل الإصابة.

وكانت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، قد قرّرت منع جماهير الرجاء الرياضي، من التّنقل إلى مدينة بركان، لحُضور مباراة فريقها أمام “النادي البُرتقالي”، لأسباب أمنية.

وستُقام المباراة بين الفريقين، بعد غد الأحد، على أرضية “الملعب البلدي” لبركان، انطلاقا من الساعة السادسة مساء (18:00 غرينيتش +1).

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