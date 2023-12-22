فرنسا.. المحكمة تبرئ مدرب سان جيرمان السابق من تهم التنمر والعنصرية

2023-12-22 / 09:39
7
هبة بريس - وكالات

حسمت قضية اتهام كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان السابق بالعنصرية ضد بعض لاعبيه خلال فترته مع نيس.

وقال المدعي العام لمدينة نيس، في بيان رسمي، إن غالتيه تمت تبرئته من تهم التنمر والعنصرية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الادعاء العام، كان طلب معاقبة مدرب باريس سان جيرمان ونيس السابق، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

وتم الكشف عن الادعاءات بخصوص غالتيه، من خلال رسالة بريد إلكتروني مسربة في آب 2021.

واتهم جوليان فورنييه، المدير الرياضي لنيس في ذلك الوقت، غالتيه بأنه قال: “هناك العديد من اللاعبين السود والمسلمين في قائمة الفريق”.

وقال غالتيه خلال محاكمته، إن هذه الجملة المنسوبة إليه “كاذبة ومحرفة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام ألافيس

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام ألافيس

2023-12-21 / 23:30
Photo of أياكس أمستردام يتعرض لإقصاء تاريخي في كأس هولندا

أياكس أمستردام يتعرض لإقصاء تاريخي في كأس هولندا

2023-12-21 / 21:28
Photo of ياسين بونو يساهم بـ “شباك نظيفة” في فوز كاسح للهلال أمام أبها

ياسين بونو يساهم بـ “شباك نظيفة” في فوز كاسح…

2023-12-21 / 21:02
Photo of الكشف عن الطاقم التحكيمي لمباراة نهضة بركان ضد الرجاء الرياضي

الكشف عن الطاقم التحكيمي لمباراة نهضة بركان ضد الرجاء…

2023-12-21 / 20:43
Photo of جمهور الرجاء الرياضي ممنوع من التنقل إلى بركان

جمهور الرجاء الرياضي ممنوع من التنقل إلى بركان

2023-12-21 / 19:53
Photo of أشرف داري يتجه لمغادرة بريست في الميركاتو الشتوي

أشرف داري يتجه لمغادرة بريست في الميركاتو الشتوي

2023-12-21 / 18:39
Photo of إختيار 7 حكام مغاربة للمشاركة في قيادة مباريات كأس أمم أفريقيا

إختيار 7 حكام مغاربة للمشاركة في قيادة مباريات كأس…

2023-12-21 / 17:04
Photo of قرار صادم لمانشستر يونايتد بشأن مستقبل أمرابط

قرار صادم لمانشستر يونايتد بشأن مستقبل أمرابط

2023-12-21 / 16:42
Photo of الشركة المروجة لدوري السوبر الأوروبي تعلن عن خطة لإطلاق مسابقة من “64 ناديا”

الشركة المروجة لدوري السوبر الأوروبي تعلن عن خطة لإطلاق…

2023-12-21 / 16:06
Photo of لاعبو شباب المحمدية يواصلون الإضراب عن التداريب

لاعبو شباب المحمدية يواصلون الإضراب عن التداريب

2023-12-21 / 15:26

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق