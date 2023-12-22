فرنسا.. المحكمة تبرئ مدرب سان جيرمان السابق من تهم التنمر والعنصرية
هبة بريس - وكالات
حسمت قضية اتهام كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان السابق بالعنصرية ضد بعض لاعبيه خلال فترته مع نيس.
وقال المدعي العام لمدينة نيس، في بيان رسمي، إن غالتيه تمت تبرئته من تهم التنمر والعنصرية.
وذكرت تقارير إعلامية أن الادعاء العام، كان طلب معاقبة مدرب باريس سان جيرمان ونيس السابق، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
وتم الكشف عن الادعاءات بخصوص غالتيه، من خلال رسالة بريد إلكتروني مسربة في آب 2021.
واتهم جوليان فورنييه، المدير الرياضي لنيس في ذلك الوقت، غالتيه بأنه قال: “هناك العديد من اللاعبين السود والمسلمين في قائمة الفريق”.
وقال غالتيه خلال محاكمته، إن هذه الجملة المنسوبة إليه “كاذبة ومحرفة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق كان متعاطفا مع لاعبيه..
على سلامتو لاعب محترم يستحق التقدير والاحترام..
العنصرية كثيرة في فرنسا
Ila kan dakchy bessah 3la selamto
Ana gelt ghaykon lmodir hwa li dar lih hadchi
كريستوف غالتيه مدرب خلوق والادعاءات المنسوبة إليه كذب وبهتان..
يجب رد الاعتبار له ..