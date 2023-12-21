الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام ألافيس

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام ألافيس

2023-12-21 / 23:30
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خاض ريال مدريد آخر مبارياته في عام 2023، مساء الخميس، بعدما حل ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وأقيمت المباراة بعدما تلقى الريال هدية من ريال بيتيس، الذي تعادل مع جيرونا بهدف لكل منهما.

وشهدت المباراة خوض الفريق الملكي أكثر من 35 دقيقة منقوصا بعد طرد مدافعه الإسباني ناتشو فيرنانديز.

وتحصل ناتشو على بطاقة حمراء مباشرة بعدما لجأ الحكم لتقنية الفيديو، التي أظهرت قيامه بدهس قدم أحد لاعبي أصحاب الأرض.

ورغم النقص العددي، إلا أن الريال مارس هوايته المفضلة بعدما نجح في صعق ألافيس بهدف قاتل في الدقيقة (90+2).

وجاء الهدف بعد ركلة ركنية نفذها توني كروس بعرضية متقنة، ارتقى لها لوكاس فاسكيز، موجها الكرة بضربة رأسية إلى الشباك.

بهذه النتيجة، ارتقى ريال مدريد للصدارة بعد وصوله للنقطة 45، متقدما على جيرونا بفارق الأهداف، فيما توقف ألافيس عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

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