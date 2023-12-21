أياكس أمستردام يتعرض لإقصاء تاريخي في كأس هولندا

أياكس أمستردام يتعرض لإقصاء تاريخي في كأس هولندا

2023-12-21 / 21:28
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ودع أياكس أمستردام كأس هولندا بشكل مفاجئ من الدور التمهيدي الثاني، عقب خسارته اليوم الخميس، أمام يوس إس في هيركوليس بنتيجة 2-3.

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن إقصاء أياكس من كأس هولندا ألحق به رقمًا تاريخيًا لم يحدث له من قبل.

وأشارت الشبكة إلى أنه لأول مرة يتعرض أياكس للإقصاء من الكأس أمام أحد فرق الهواة.

وأوضحت أن المثير يمكن في أن هذه الهزيمة جاءت في المواجهة الـ30 بين الفريقين على مدار تاريخهما بالمسابقة.

وأضافت أم الأغرب من ذلك، أن هذا الفوز هو الأول لهيركوليس في كأس ألمانيا منذ 14 مارس 1937.

واستكملت “أوبتا” أن أياكس سجل ثاني أسوأ سجل هزائم له خلال عام كامل، بتعرضه للخسارة رقم 14 على مدار 2023، منذ بداية عهد الاحتراف عام 1954.

ويعيش أياكس موسمًا كارثيًا على جميع المستويات، وهو ما يظهر في الدوري الهولندي، باحتلاله المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بفارق 23 نقطة أقل من آيندهوفن متصدر الترتيب.

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