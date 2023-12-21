جمهور الرجاء الرياضي ممنوع من التنقل إلى بركان

جمهور الرجاء الرياضي ممنوع من التنقل إلى بركان

2023-12-21 / 19:53
0

قررت السلطات المحلية منع جماهير الرجاء الرياضي من التنقل إلى مدينة بركان، لحضور مباراة الفريق الأخضر ضد نهضة بركان، ضمن الجولة 12 من البطولة الإحترافية.

وأعلن الرجاء الرياضي عبر صفحته الرسمية توصله بقرار منع جماهيره من التنقل إلى بركان، متمنيا التوفيق للفريق في المباراة.

يشار إلى أن الرجاء الرياضي سيحل ضيفا على نهضة بركان يوم الأحد القادم بداية من السادسة مساء بالملعب البلدي لبركان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أشرف داري يتجه لمغادرة بريست في الميركاتو الشتوي

أشرف داري يتجه لمغادرة بريست في الميركاتو الشتوي

2023-12-21 / 18:39
Photo of إختيار 7 حكام مغاربة للمشاركة في قيادة مباريات كأس أمم أفريقيا

إختيار 7 حكام مغاربة للمشاركة في قيادة مباريات كأس…

2023-12-21 / 17:04
Photo of قرار صادم لمانشستر يونايتد بشأن مستقبل أمرابط

قرار صادم لمانشستر يونايتد بشأن مستقبل أمرابط

2023-12-21 / 16:42
Photo of الشركة المروجة لدوري السوبر الأوروبي تعلن عن خطة لإطلاق مسابقة من “64 ناديا”

الشركة المروجة لدوري السوبر الأوروبي تعلن عن خطة لإطلاق…

2023-12-21 / 16:06
Photo of لاعبو شباب المحمدية يواصلون الإضراب عن التداريب

لاعبو شباب المحمدية يواصلون الإضراب عن التداريب

2023-12-21 / 15:26
Photo of مستجدات أشغال ملعب فاس.. تحديث مرافقه وتغطيته و بناء مدرج إضافي

مستجدات أشغال ملعب فاس.. تحديث مرافقه وتغطيته و بناء…

2023-12-21 / 14:40
Photo of إصابة نايمار تغيبه عن “كوبا أمريكا”

إصابة نايمار تغيبه عن “كوبا أمريكا”

2023-12-21 / 12:52
Photo of المنتخب المغربي يحافظ على صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية

المنتخب المغربي يحافظ على صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية

2023-12-21 / 11:18
Photo of 3 وفيات وإصابات في انقلاب حافلة “مولودية البيض”.. والاتحاد الجزائري يجمد الأنشطة الكروية

3 وفيات وإصابات في انقلاب حافلة “مولودية البيض”.. والاتحاد…

2023-12-21 / 11:17
Photo of محكمة العدل الأوروبية تنتصر لدوري السوبر على “الفيفا” و”الويفا”

محكمة العدل الأوروبية تنتصر لدوري السوبر على “الفيفا” و”الويفا”

2023-12-21 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق