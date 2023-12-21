جمهور الرجاء الرياضي ممنوع من التنقل إلى بركان

قررت السلطات المحلية منع جماهير الرجاء الرياضي من التنقل إلى مدينة بركان، لحضور مباراة الفريق الأخضر ضد نهضة بركان، ضمن الجولة 12 من البطولة الإحترافية.

وأعلن الرجاء الرياضي عبر صفحته الرسمية توصله بقرار منع جماهيره من التنقل إلى بركان، متمنيا التوفيق للفريق في المباراة.

يشار إلى أن الرجاء الرياضي سيحل ضيفا على نهضة بركان يوم الأحد القادم بداية من السادسة مساء بالملعب البلدي لبركان.

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