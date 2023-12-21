قصف عنيف على قطاع غزة ودفعات صواريخ باتجاه إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

قصف الجيش الإسرائيلي الخميس بعنف جنوب قطاع غزة وخصوصا خان يونس ومعبر كرم أبو سالم، في خضم مفاوضات وضغوط للتوصل إلى هدنة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ من قطاع غزة، بعد يومين لم يشهدا إطلاق صواريخ، باتجاه إسرائيل حيث انطلقت صفارات الإنذار محذرة السكان في مناطق عدة في الجنوب وفي تل أبيب في الوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وأحدثت الصواريخ أضرارا مادية.

في نيويورك، تجري الخميس مفاوضات شاقة في مجلس الأمن الدولي الذي أرجأ منذ بداية الأسبوع التصويت على قرار يهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث استشهد أكثر من عشرين ألف شخص، ونزح أكثر من 85 في المئة من السكان، وبالتالي احتمال الدعوة الى هدنة جديدة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الخميس، في تسجيل صوتي إن الهدف المعلن لإسرائيل بالقضاء عليها “محكوم بالفشل”.

واستهدفت غارة إسرائيلية اليوم الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل في جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص، بينهم مدير المعبر باسم غبن.

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