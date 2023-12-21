رصد 25 مليون درهم لدعم رقمنة وتحديث قاعات سينمائية

2023-12-21 / 17:33
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هبة بريس

قررت لجنة دعم رقمنة وتحديث و إنشاء القاعات السينمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي، منح 25 مليون درهما لدعم عدد من القاعات السينمائية الوطنية.

وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة عقدت اجتماعا لها يوم 12 دجنبر الجاري بالرباط، تحت رئاسة السيد محمد خونا و بحضور أعضائها أمينة الصيباري، ودلال صديقي، وخديجة لعبيد وسميرة الحيمر، ومحمد حسن بلقاضي، وعبد الاله زعيراط وأحمد الغمام، درست خلاله الملفات المرشحة للدعم.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وبعد الدراسة والمداولة، قررت اللجنة، وبصفة استثنائية، منح دعم إجمالي قدره 25 مليون درهم، وذلك لتمكين أكبر عدد من القاعات السينمائية من الاستفادة من دعم الرقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وكذا تشجيع إنشاء قاعات سينمائية جديدة بمختلف جهات المملكة.

فبخصوص إنشاء القاعات السينمائية، تم منح دعم لسينما “سينرجي Morocco Mall” (4 ملايين درهم)، وسينما ” سينرجي –le 25 Square دار بوعزة ” (4 ملايين درهم)، وسينما ” سينرجي المدينة الخضراء – بوسكورة” (4 ملايين درهم) بالدار البيضاء، وسينما ” سينرجي القنيطرة” (4 ملايين درهم)، و”سينما “سينرجي أكادير” (4 ملايين درهم)، وسينما ” البرج بأزود” بأزيلال (4 ملايين درهم).

وفي ما يتعلق برقمنة القاعات السينمائية، فقد تقرر دعم كل من سينما ” إدن كلوبA ” وسينما ” إدن كلوبB ” بالدار البيضاء بقيمة 500 ألف درهم لكل منهما.

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