الجزائر تسلم جث.ة ضحية “رصاص البحرية” لعائلته.. والأخيرة تهاجم الصحفيين

2023-12-21 / 15:33
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هبة بريس - وجدة

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن السلطات الجزائرية قررت زوال يومه الخميس، تسليم جثة الشاب اسماعيل سنابي ضحية “رصاص البحرية” لعائلته.

ووصلت عائلة الشاب الراحل اسماعيل سنابي وأصدقاؤه وعدد من مقربيه، زوال اليوم الى معبر جوج بغال، في انتظار تسلمهم جثة ضحية رصاص “البحرية الجزائرية”.

وأكد مصدر من عين المكان، أن عائلة الشاب الراحل وأصدقاؤه، هاجموا عددا من الصحفيين الذين حضروا لتغطية العملية، مهددين بالاعتداء عليهم في حالة تصويرهم لدخول الجثمان.

وأضاف ذات المصدر، أن عائلة الشاب اسماعيل، اتهموا خاطبوا الصحفيين الحاضرين بالقول: “تا حد مغيصور شي حاجة حيت تاحد ما نفعنا ووقف معانا، درتو لينا غا مشكيل وبسببكم تعرقلات عملية دخول الجثمان”، معتبرين أن الجهات المعنية لم تقم بدورها ولم تقف الى جانب عائلات الضحايا في هذه الحادثة المأساوية.

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