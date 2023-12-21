هيفاء وهبي ترسم الابتسامة على وجوه أطفال غزة

نجلاء مزيان: هبة بريس

في لفتة إنسانية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا كتب عليها “بنحبك هيفاء”، وشكرا للفنانة هيفاء وهبي وشكرا لكل انسان حر وقف معنا.

وأظهرت الصور عدد كبير من أطفال غزة في مراكز الإيواء وهم يحملون تلك الصور، كما أظهرت مقاطع فيديو لأطفال غزة وهم يرددون بصوت واحد بنحبك هيفاء .

وجاءت هذه الصور والمقاطع بعد أن قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بتقديم مساعدات عاجلة لأطفال غزة في مراكز الإيواء بسبب معاناتهم الكبيرة خاصة في فصل الشتاء.

وتحرص النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي على تشجيع الفنانين العرب ومتابعيها لدعم أبناء غزة،على إثر الهجوم الشرس الذي تعرض له الأطفال والنساء من قوات الاحتلال الإسرائيلي ،والذي خلّف دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة .

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