طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا، فوق كل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، وبارد نسبيا بالسهول الداخلية وشمال – شرق الأقاليم الجنوبية مع تكون صقيع محليا أو ما يسمى بالجريحة.

ويتوقع أيضا نزول أمطار متفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والواجهة المتوسطية والسايس وشمال الأطلس خصوصا خلال الليلة القادمة.

كما ستنزل أمطار ضعيفة متفرقة بالسهول الأطسلية شمال الجديدة وشمال المنطقة الشرقية خلال الليلة القادمة.

وسيلاحظ أيضا تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الوسطى، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بأقصى الجنوب والواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، مابين 06- و01 درجة بالهضاب العليا الشرقية، والأطلس وسفوحه الجنوبية الشرقية، ومابين 05 و12 درجة بالواجهة المتوسطية، والسهول الأطلسية ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 00 و05 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، في ارتفاع بالمناطق الشرقية، وستبقى دون تغيير مهم بباقي جهات البلاد. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئ إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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