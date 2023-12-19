أخنوش : “1500 درهم أكبر زيادة للتعليم في تاريخ الحكومات..
هبة بريس _ الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الزيادة المقررة في أجور رجال ونساء التعليم والمتمثلة في 1500 درهم تعد الاعلى من نوعها في تاريخ الحكومات، مشيرا الى أنها ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات درهم.
وقال أخنوش في معرض تعقيبه على أجوبة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء: “مبلغ 1500 درهم راه وصلنا فيه لنهاية النقاش في هذا الجانب، لا تزال نقاشات أخرى فئوية واللجنة الوزارية المكلفة تتجاوب وتواصل لقاءاتها وحواراتها مع كافة الأطراف.”
وتابع رئيس الحكومة قائلا “هادي ماشي مسؤولية الحكومة فقط بل مسؤولية الآباء والمواطنين هادو ولادنا كاملين.. الباب مفتوح للحوار اللي بغا ينخرط فيه مرحبا بيه، معندناش سوء النية بغينا غا نحسنو الوضعية.. “
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12 تعليقات
ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات درهم
Umkn makdebch f hadchy li gal
يجب تجنب الهدر المدرسي
Saraha khas yediro m3ahom chi 7el
1500dh rah mezyana chno bghaw 3ad ktar
Ila b9aw hakka ghydiy3o l3am wsf
صحيح اسألوا الأساتذة الشرفاء القدامى ولكن لا حياة لمن تنادي، يجب الانتقال الى الحزم لأن الحوار وصل إلى الباب المسدود.
1500 درهم تاريخية و التضخم تاريخي .
بل سحق الطبقة الوسطى هو من سيسبب عدم الاستقرار داخل المجتمع.
وهي الاضعف مقارنة بباقي القطاعات
المشكل ليس في الزيادة المشكل في القانون الأساسي كفاكم مراوغة الأمور واضحة
صفوان، الاخ من الذباب الاخنوشي
نعم انها اكبر زيادة تاريخية، لانكم تبخسون التعليم والمعلمين، وطول التاريخ والأساتذة صابرون، وعندما قالو كفى من هذه المذلة، اسغربتم، تبا لكم ولتفكيركم، اليس المعلم من علمكم ورباكم، ماذا تنتظر من مجتمع يرى لا يعطي قيمة الى اهل العلم، افرحوا بشيخات والمونديال فتلك هي احلامكم