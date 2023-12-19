أخنوش : “1500 درهم أكبر زيادة للتعليم في تاريخ الحكومات..
هبة بريس _ الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الزيادة المقررة في أجور رجال ونساء التعليم والمتمثلة في 1500 درهم تعد الاعلى من نوعها في تاريخ الحكومات، مشيرا الى أنها ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات درهم.
وقال أخنوش في معرض تعقيبه على أجوبة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء: “مبلغ 1500 درهم راه وصلنا فيه لنهاية النقاش في هذا الجانب، لا تزال نقاشات أخرى فئوية واللجنة الوزارية المكلفة تتجاوب وتواصل لقاءاتها وحواراتها مع كافة الأطراف.”
وتابع رئيس الحكومة قائلا “هادي ماشي مسؤولية الحكومة فقط بل مسؤولية الآباء والمواطنين هادو ولادنا كاملين.. الباب مفتوح للحوار اللي بغا ينخرط فيه مرحبا بيه، معندناش سوء النية بغينا غا نحسنو الوضعية.. “
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14 تعليقات
ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات درهم
Umkn makdebch f hadchy li gal
يجب تجنب الهدر المدرسي
Saraha khas yediro m3ahom chi 7el
1500dh rah mezyana chno bghaw 3ad ktar
Ila b9aw hakka ghydiy3o l3am wsf
صحيح اسألوا الأساتذة الشرفاء القدامى ولكن لا حياة لمن تنادي، يجب الانتقال الى الحزم لأن الحوار وصل إلى الباب المسدود.
1500 درهم تاريخية و التضخم تاريخي .
بل سحق الطبقة الوسطى هو من سيسبب عدم الاستقرار داخل المجتمع.
وهي الاضعف مقارنة بباقي القطاعات
المشكل ليس في الزيادة المشكل في القانون الأساسي كفاكم مراوغة الأمور واضحة
صفوان، الاخ من الذباب الاخنوشي
نعم انها اكبر زيادة تاريخية، لانكم تبخسون التعليم والمعلمين، وطول التاريخ والأساتذة صابرون، وعندما قالو كفى من هذه المذلة، اسغربتم، تبا لكم ولتفكيركم، اليس المعلم من علمكم ورباكم، ماذا تنتظر من مجتمع يرى لا يعطي قيمة الى اهل العلم، افرحوا بشيخات والمونديال فتلك هي احلامكم
سلام عليكم حنا كحراس أمن من طنجة كنطلب بزيادة أجرة كنتخلص على شهرين 1700درهم في شهر نتمنى أن مسؤلين ان يرو هذا شيء وبسرعة
اليوم بالضبط وجب على الحكومة ان تخصخص المدارس العمومية بجميع ربوع المملكة و تؤدي واجبات التمدرس لكل تلميذ عوض صرف 75 مليار سنويا من الميزانية العامة على تعليم بدون جودة. لا يعقل ان تجد نسبة كبيرة او بالأحرى الأغلبية من تلاميذ التعليم العمومي من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس الفصل الدراسي لايستطيعون تركيب جملة مفيدة باللغة العربية ناهيك عن باقي اللغات على غرار اقرانهم بالتعليم الخصوصي. لقد عان الشعب المغربي من تبعات هذا التعليم و ويلاته والذي نجد فيه أغلبية الأساتذة يبتزون التلاميذ بالساعات الإضافية مقابل النقط او التنقيط الجيد وزد على ذلك سلوكات مشينة استحي من ذكرها هنا.كما لايجب ان ننسى الأستاذ المضرب صباحا عن العمل بالمدرسة العمومية ليتسنى له الفراغ مساءا لأداء واجبه الإضافي بالمدارس الخصوصية مقابل 200 درهم التلميذ لكل حصة….. الجشع والطمع اغراهم عن عملهم النبيل.