أخنوش : “1500 درهم أكبر زيادة للتعليم في تاريخ الحكومات..

هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الزيادة المقررة في أجور رجال ونساء التعليم والمتمثلة في 1500 درهم تعد الاعلى من نوعها في تاريخ الحكومات، مشيرا الى أنها ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات درهم.

وقال أخنوش في معرض تعقيبه على أجوبة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء: “مبلغ 1500 درهم راه وصلنا فيه لنهاية النقاش في هذا الجانب، لا تزال نقاشات أخرى فئوية واللجنة الوزارية المكلفة تتجاوب وتواصل لقاءاتها وحواراتها مع كافة الأطراف.”

وتابع رئيس الحكومة قائلا “هادي ماشي مسؤولية الحكومة فقط بل مسؤولية الآباء والمواطنين هادو ولادنا كاملين.. الباب مفتوح للحوار اللي بغا ينخرط فيه مرحبا بيه، معندناش سوء النية بغينا غا نحسنو الوضعية.. “

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