أخنوش: “هذا ماشي وقت قانون الإضراب.. همنا الوحيد حاليا هو يرجعو وليدتنا يقراو
هبة بريس _ الرباط
انتقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خروج بعض الأصوات المطالبة بقانون الاضراب خلال هذه الظرفية.
وقال أخنوش في معرض رده على تعقيبات البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، “اللي كيتسنى قانون الاضراب من حقو.. قانون الاضراب بين بلاصتو ليوم ولكن واش وقتو..
اليوما حنا كنتكلمو مع النقابات باش يتحلو المشاكل ووليداتنا يرجعو يقراو ولا نديرو قانون الاضراب”
وأضاف رئيس الحكومة قائلا “اللي كيتكلم على قانون الاضراب فهاد الظروف الحالية كيدير السياسة ? لا، خصنا شوية النية والمعقول”، قبل أن يختم بالقول “هادي حكومة المعقول وكتشتغل بالمعقول، لكن كل واحد كيلغي بلغاه، ولهذا خصنا نتكايسو باش بلادنا تبقى فالطريق الصحيح”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
Saraha hadchy li gal se7i7
نريد تعديل النظام الأساسي
Awdi rahom yedi3o derari 3la hadchi
Ewa khas yediro m3ahom chi 7el
هذا وقت إعادة الأساتذة المضربين إلى بيوتهم.
allah imasskhak assi akhnouch chmn ma39oul kadwi 3lih onta charikat lmahro9at kathakkam fiha okadkhel mlayrs mn flouss cha3b .wlidatk rahom i9raw flkharij malhom kay9raw m3a wlad cha3b . baraka dhaak 3la drawch .l9ito had cha3b sbaar .
اوايسحبوا نظام الماسي وباركا من تجرجير قانون الاثراء غير المشروع سحبتوه من البرلمان وهذا لا بغيتو تجودوه .حكومة لا راسمالية لا يهمها تعليم لانه غير مربح
بالعكس قانون الإضراب هادا هو وقتو باش اخرج. ما بغيتوش قانون الإضراب باش تبقاو تقتاطعو للمضربين من اجرهم بدون قانون.لهدا السبب انت ضد قانون الإضراب
لو كنتم فعلا حكومة تحترم نفسها و الشعب و تريدون المصلحة لسحبتم نظامكم المشؤوم الذي أقرب الى قوانين العبودية في القرن 17