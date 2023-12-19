أمينوكس يفرج عن فيديو كليب أغنيته الجديدة ” ALAISE “

نجلاء مزيان: هبة بريس

أصدر الفنان المغربي أمين تمري، المعروف ب “أمينوكس” فيديو كليب أغنيته الجديدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يويتوب.

وحمل جديد أمينوكس عنوان ” ALAISE “، وهو من كلمات أسامة بريطل ” نيغافون ” وتوزيع عبد الصمد العثماني ” Kgotbeat ” ومن ألحان وإنتاج أمينوكس،وقد تم تصوير الفيديو كليب بأحد الاستوديوهات بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف المخرج يوسف أسواري.

وتقاسم أمينوكس مقطعا من الأغنية مع جمهوره ومتتبعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل والصور والفيديوهات ” إنستغرام ” أرفقه بتعليق جاء فيه NOW .. ENJOY”.

يشار إلى أن أخر أعمال أمينوكس فيديو كليب ” حبيبي ” التي أصدرها قبل شهرين، حيث تجاوزت مليوني مشاهدة على منصة يوتيوب، وهي من كلمات وألحان أمينوكس نفسه وتوزيع سفيان أزيد، وإخراج عبدالرحمان العلمي.

من جهة اخرى، يشارك أمينوكس في النسخة الثانية من برنامج إكتشاف المواهب الغنائية ستارلايت إلى جانب كل من أسماء المنور، نعمان لحلو، الدوزي، وحاتم عمور.

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