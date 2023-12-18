البيضاء.. إغماءات في مسيرة غاضبة لأصحاب فراشة سوق الخيرية

أميمة نشار - هبة بريس

خاض بائعو سوق الفراشة سوق الخيرية حي مولاي رشيد بالدار البيضاء، اليوم الاثنين ، مسيرة سلمية ضد قرار منعهم من البيع و عرض أسلعتهم ب”الفراشة” مرددين شعارات “هذا عار هذا عار الفراشة في خطار ” .

وشهدت هذه المسيرة حالة اغماء لسيدة من أصحاب الفراشة، ونداءات البائعين المتضررين، حيث عبر عدد منهم عن استيائهم جراء طردهم و منعهم لأزيد من شهرين دون أية حلول بديلة.

وفي هذا الصدد، قالت متضررة أن “الفراشة” مورد رزقها لأزيد من عشرين عاما مطالبة السلطات بتسوية وضعية أصحاب الفراشة خاصة و أن الأغلبية يعانون من الفقر و أن ظروفهم المادية جد صعبة .

وأضافت إحدى البائعات “كنطلبو من القايد يدير معانا حل راه ما لقينا فين ناكلو طرف ديال الخبز “، مضيفة أن أغلبهم يبيع من الفراشة لأزيد من 40 عام .

و ناشد أصحاب الفراشة والي جهة الدار البيضاء محمد امهيدية بايجاد حل لهذه الفئة المضرورة التي يزيد عددها عن 300 بائع و بائعة و تعويضه بسوق نموذجي .

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