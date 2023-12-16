مروحياتان جديداتان “H135M” تعززان أسطول القوات الملكية الجوية المغربية

2023-12-16 / 21:24
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هبة بريس - متابعة

يرتقب أن يستلم سلاح الجو المغربي قريبًا طائرات هليكوبتر جديدة من طراز H135M تم طلبها من الشركة المصنعة الأوروبية Airbus Helicopters بحسب ما أعلن عنه منتدى “فار ماروك ” على موقع “اكس “( تويتر سابقا ) .

ويتعلق الأمر بمروحيتين جديدتتين ، المروحية السابعة (D-HCBV) والثامنة (D-HCBP)، حيث وصلت هذه الطائرات إلى بربينيان في فرنسا، يوم الاثنين 11 ديسمبر، وسوف تمر عبر إسبانيا قبل تسليمها إلى القوات الملكية الجوية المغربية في القاعدة الجوية بمكناس.

وكانت القوات الملكية الجوية المغربية قد تسلمت، في نونبر 2023، ست مروحيات من هذه الطائرات التي تخص أداء مهام التعليمات الأساسية، لتدريب الطيارين على أداء مجموعة واسعة من المهام الصعبة بما في ذلك، البحث والإنقاذ.

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