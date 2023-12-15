رغم تساقط الأمطار.. ارتفاع جديد للأسعار بأسواق الجملة للخضر و الفواكه

2023-12-15 / 15:25
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هبة بريس ـ َالدار البيضاء 

شهدت أسعار الخضر و الفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء كما هو الحال بباقي أسواق الجملة بمختلف ربوع المملكة ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خلال الأيام الماضية.

و كمثال عن ذلك، تجاوز سعر الصندوق من الطماطم حاجز 300 درهم، أي أن الكيلوغرام الواحد يباع في أسواق الجملة بأكثر من عشرة دراهم مما يجعل باعة التقسيط يرفعون بدورهم الثمن على الزبون النهائي و الذي هو المواطن البسيط.

و عزا أغلب المهنيين ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه لأسواق الجملة التي شهدت بدورها ارتفاعا في الأسعار المرجعية، و التي تعود حسبهم للجفاف و انحباس المطر رغم التساقطات المطرية الأخيرة و التي لم تسهم في خفض الأسعار.

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