أمينوكس يفرج عن موعد طرح جديده الفني

القسم الفني: هبة بريس

أفرج الفنان المغربي أمين التمري المعروف ب”أمينوكس” عن موعد طرح جديده الفني الذي يحمل عنوان “ALAISE”.

ونشر أمينوكس “البوستر” الترويجي لعمله الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام مرفوق بتعليق جاء فيه ” فيديو كليب جديد اليوم إن شاء الله”.

وجدير بالذكر أن الفنان المغربي أمينوكس طرح قبل شهرين أغنية جديدة تحت عنوان “حبيبي” عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp