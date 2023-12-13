الفصيل التشجيعي لاتحاد طنجة يحتج أمام ولاية الجهة بسبب وضعية الفريق ( فيديو)

هبة بريس _ طنجة

نظم الفصيل التشجيعي لاتحاد طنجة “أولترا هيركوليس” وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر ولاية جهة طنجة- تطوان – الحسيمة، للمطالبة لانقاذ فريق المدينة وإخراجه من الضائقة المالية التي يعيشها منذ مدة .

وصدحت حناجر الفصيل التشجيعية لاتحاد طنجة عاليا وسط حضور أمني كبير في محيط مقر ولاية جهة طنجة، مطالبين من مسؤولي المدينة التدخل لايجاد حلول تمكن من انتشال اتحاد طنجة من الضائقة المالية، كما دعا “كابو ” الجماهير الطنجاوية الى ابعاد السياسة عن الفريق .

ويعيش فريق اتحاد طنجة وضعية غير مستقرة على المستوى المادي، والتي أضحت تؤثر بشكل مباشر على مردودية اللاعبين خاصة بعدما اتخذوا مقاطعة التداريب والإضراب عنها طريقة للتعبير عن احتجاجهم على عدم التوصل بمستحقاتهم المالية لمدة وصلت لأربعة أشهر

.



تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp