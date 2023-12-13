الفصيل التشجيعي لاتحاد طنجة يحتج أمام ولاية الجهة بسبب وضعية الفريق ( فيديو)

2023-12-13 / 20:57
0
هبة بريس _ طنجة

نظم الفصيل التشجيعي لاتحاد طنجة “أولترا هيركوليس” وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر ولاية جهة طنجة- تطوان – الحسيمة، للمطالبة لانقاذ فريق المدينة وإخراجه من الضائقة المالية التي يعيشها منذ مدة .

وصدحت حناجر الفصيل التشجيعية لاتحاد طنجة عاليا وسط حضور أمني كبير في محيط مقر ولاية جهة طنجة، مطالبين من مسؤولي المدينة التدخل لايجاد حلول تمكن من انتشال اتحاد طنجة من الضائقة المالية، كما دعا “كابو ” الجماهير الطنجاوية الى ابعاد السياسة عن الفريق .

ويعيش فريق اتحاد طنجة وضعية غير مستقرة على المستوى المادي، والتي أضحت تؤثر بشكل مباشر على مردودية اللاعبين خاصة بعدما اتخذوا مقاطعة التداريب والإضراب عنها طريقة للتعبير عن احتجاجهم على عدم التوصل بمستحقاتهم المالية لمدة وصلت لأربعة أشهر
.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الرجاء الرياضي يقترب حسم صفقة مهاجم بوليفي

الرجاء الرياضي يقترب حسم صفقة مهاجم بوليفي

2023-12-13 / 20:59
Photo of دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يعود بالفوز أمام النجم الأحمر

دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يعود بالفوز أمام النجم الأحمر

2023-12-13 / 20:53
Photo of البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني يتعادل مع نهضة بركان

البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني يتعادل مع نهضة بركان

2023-12-13 / 20:05
Photo of بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة مزراوي

بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة مزراوي

2023-12-13 / 19:42
Photo of برنامج وموعد مباريات المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا

برنامج وموعد مباريات المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا

2023-12-13 / 19:05
Photo of الداخلة تحتضن الدورة التكوينية لنيل دبلوم “كاف برو”

الداخلة تحتضن الدورة التكوينية لنيل دبلوم “كاف برو”

2023-12-13 / 17:34
Photo of الدكيك يستدعي 20 لاعبا لوديتي منتخب الفوتسال أمام أوزبكستان

الدكيك يستدعي 20 لاعبا لوديتي منتخب الفوتسال أمام أوزبكستان

2023-12-13 / 16:45
Photo of قرار حكومي يمنع لاعبي برشلونة من الإستحمام

قرار حكومي يمنع لاعبي برشلونة من الإستحمام

2023-12-13 / 16:33
Photo of الفيفا يستبعد الركراكي من القائمة النهائية للمرشحين لأفضل مدرب

الفيفا يستبعد الركراكي من القائمة النهائية للمرشحين لأفضل مدرب

2023-12-13 / 16:03
Photo of قبيل انطلاق “الكان”.. إصابة مزراوي تقلق الركراكي

قبيل انطلاق “الكان”.. إصابة مزراوي تقلق الركراكي

2023-12-13 / 12:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق