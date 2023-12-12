نجاة الوافي تنتزع جائزة أفضل ممثلة بمهرجان مينا بهولاندا

القسم الفني: هبة بريس

استطاعت الفنانة المغربية نجاة الوافي انتزاع جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها “ذاكرة للنسيان”، و ذلك بمهرجان مينا بمدينة لاهاي الهولندية.

وتقاسمت الوافي الخبر السعيد مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت تدوينة جاءت كالتالي:” سعيدة جدا بحصول فيلم “ذاكرة للنسيان” على جائزة الجمهور وفخورة بحصد جائزة أفضل ممثلة عن نفس العمل بمهرجان مينا بمدينة لاهاي الهولندية”.

وأضافت الفنانة المغربية قائلة:”شكرا للمخرج الهواري غباري وشكرا لكل من ساهم في انجاز ونجاح هذا العمل”.

وفور إعلانها الخبر، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصداقائها المشاهير و كذا محبيها و متابعيها.

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