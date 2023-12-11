تكريم وحش الشاشة المغربية محمد خيي بالمهرجان الوطني للمسرح

القسم الفني: هبة بريس

انطلقت الدورة الـ23 للمهرجان الوطني للمسرح في الثامن من ديسمبر الجاري، و ستظل فعالياتها إلى غاية الخامس عشر منه بمدينة تطوان، بمشاركة 11 مسرحية تتنافس في المسابقة الرسمية حول الجائزة الوطنية للمسرح.

وشهد حفل الافتتاح تكريم وحش الشاشة المغربية محمد خيي، والممثلة جليلة تلمسي، والفنان عبد الكريم الجبلي.

وفي هذا الصدد، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل “أتشرف اليوم بالتوجه إليكم، بمناسبة تنظيم الدورة 23 للمهرجان الوطني للمسرح بمدينة تطوان هذه المدينة الجميلة، والتي تحتضن سنويا حدثا مسرحيا وطنيا وثقافيا يتميز بحضور ألمع نجوم أب الفنون ببلادنا”.

وأضاف قائلا “المسرح الوطني يشهد تطورا ملحوظا، بفضل اجتهاد الفرق المسرحية الوطنية، وتفانيها في تقديم أجود الأعمال المسرحية، وتمثيل بلادنا دوليا في مختلف المحافل العالمية”، يوازيه عمل الوزارة في مجال النهوض بالمسرح، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس الذي يولي عناية ملكية خاصة بالمسرح المغربي والمسرحيين المغاربة”.

وأبرز بنسعيد في هذا الصدد أن المسرح شكل على الدوام جوهر عمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، “باعتباره أبا للفنون، ومرآة للمجتمع، يعالج قضايا المغاربة وهمومهم من زوايا مختلفة”، مشيرا إلى أن ما حققه المسرح المغربي من تألق كبير مؤخرا يعكس العمل الجبار للمملكة في هذا المجال.

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