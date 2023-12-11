التوفيق: “يلزمنا 100 هكتار سنويا لدفن موتى المغاربة.. والوزارة ساهمت بـ400 هكتار”

2023-12-11 / 16:30
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن وزارته غير مسؤولة عن تخصيص أراضي للمقابر.

وقال التوفيق في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، “الناس كيفكرو فالاخرة لذلك كيقولو وزارة الأوقاف هي المكلفة، الوزارة غير مسؤولية لكن نتضامن ونتفهم “.

وأضاف “يلزمنا 100 هكتار فالعام لموتى المغاربة، مكاينش اراضي للأوقاف، لكن خصنا نلقاو الحل”، مشيرا الى أن مكلفة بالمقابر بعد نهاية عملية الدفن، أما طيلة فتحها الوزارة لا علاقة لها بالتدبير أو بالعقار.

وأشار التوفيق الى أن وزارته ساهمت ب400 هكتار فالمقابر خلال السنوات الماضية، مسترسلا بالقول “هذا استثناء، وكنطلبو ربي يسمح لينا.”

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