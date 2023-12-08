بحضور العامل المعزة.. إنعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

هبة بريس _ تازة

انعقد بمقر عمالة إقليم تازة يوم الثلاثاء 05 دجنبر 2023 اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة في دورته العادية تحت رئاسة السيد مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة رئيس المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، وبحضور السادة أعضاء المجلس الإداري للوكالة وكذا السيد مولاي المهدي الرشيد، المدير العام للوكالة المستقلة توزيع الماء والكهرباء بتازة.

خصص هذا الاجتماع لتدارس والمصادقة على نقط جدول أعمال المجلس الإداري للوكالة التالية:

• تقديم مشروع ميزانية الوكالة لقطاعي الماء والتطهير برسم سنة 2024 ومشروع المخطط الاستراتيجي (2024 -2028)؛

• ديون ومستحقات الوكالة إلى غاية 2023/11/30؛

• مختلفات.

في كلمته بالمناسبة، أشاد السيد عامل إقليم تازة رئيس المجلس الإداري للوكالة ، بانخراط الوكالة الدائم في تنفيذ مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وذلك من خلال الحفاظ على التزويد المستمر لساكنة المدينة بالماء الصالح للشرب في خضم الأزمة المائية التي تشهدها كافة ربوع المملكة، كما هنأ المدير العام وكافة الشركاء على التوقيع على اتفاقية شراكة بين كل من وزارة الداخلية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة من أجل تمويل مشروع التطهير السائل لمدينة تازة والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 741 مليون درهم. هذه الاتفاقية تعد تتويجا لعدة اتفاقيات شراكة مبرمة بين كل من الوكالة وجماعة تازة والتي ستساهم من خلالها هذه الأخيرة بتمويل 10% من التكلفة الإجمالية للمشروع من جهة وبين الوكالة ومجلس جهة فاس-مكناس والتي ستساهم بتمويل 20% من التكلفة الإجمالية للمشروع.

وخلال مداخلته، عبر السيد المدير العام عن عميق شكره وامتنانه للدعم الذي تحظى به الوكالة من طرف كل من السيد عامل إقليم تازة، وكذا السادة أعضاء المجلس الإداري للوكالة وكل الشركاء على الصعيدين المحلي والمركزي والهادفة إلى الرقي بمهام الوكالة وتحسين جودة خدماتها.

وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض من طرف المدير العام للوكالة تناول فيه عدة محاور همت بالخصوص المشاريع المنجزة والمؤشرات التقنية والمالية للوكالة برسم سنة 2023، وتقديم مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2024 لقطاعي توزيع الماء والتطهير السائل وكذا المخطط الاستراتيجي 2024 -2028، والذي تضمن مشاريع هامة تروم:

1- إنجاز محطة معالجة المياه العادمة من الجيل الجديد توفر إمكانية إعادة استعمال المياه المعالجة؛

2- إنجاز قناة الاعتراض والتحويل الرئيسية للمياه العادمة على طول يناهز 10 كيلومترات عبر مجمعات تحت أرضية؛

3- تقوية السعة التخزينية للوصول إلى استقلالية 28 ساعة سنة 2024؛

4- تحسين المردودية التجارية لشبكة الماء الصالح الشرب لبلوغ 76,5٪ سنة 2024؛

5- تحسين الإنتاج الذاتي للماء؛

6- تقوية وتأهيل قنوات الربط بين الخزانات وقنوات الجلب على طول يناهز 12 كيلومترات بقطر من 225 الى 400 ملم من أجل توزيع أفضل للموارد بين مستويات الضغط المختلفة للمدينة؛

7- تشييد محطة ضخ المياه العادمة بمدخل محطة معالجة المياه العادمة؛

8- ترميم وتقوية شبكة التطهير السائل ومعالجة النقط السوداء وفقًا لتوجهات المخطط المديري للتطهير السائل؛

9- تحديث الإدارة، وإضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات ورقمنة الخدمات؛

10- التدبير المفوض للمشاريع المتعلقة بقطاع التطهير السائل على مستوى بعض المراكز الترابية التابعة لإقليم تازة.

حيث يتوقع أن يصل مجموع الاستثمارات في قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل إلى مبلغ 564,61 مليون درهم كالتزامات و 443,32 مليون درهم كأداءات موزعة كالآتي:

– 51,3 مليون درهم كالتزامات و 86,72 مليون درهم كأداءات مخصصة لقطاع الماء الصالح للشرب،

– 513,31 مليون درهم كالتزامات و 356,6 مليون كأداءات درهم مخصصة لقطاع التطهير السائل.

فيما يتعلق بالمخطط الاستراتيجي 2022-2028، أشار السيد المدير العام إلى أنه يتوقع أن يبلغ حجم استثمارات الوكالة مبلغ 915,47 مليون درهم كأداءات، منها 176,88 مليون درهم لقطاع الماء الصالح للشرب، 738,59 مليون درهم لقطاع التطهير السائل.

وبعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس، لكل النقط التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع وكذا مجموعة من القضايا المتعلقة بتدبير الوكالة، صادق المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على مشروع ميزانية الوكالة لقطاعي الماء والتطهير برسم سنة 2024 ومشروع المخطط الاستراتيجي (2024 -2028).

واختتمت الجلسة بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باسم رئيس وأعضاء المجلس الإداري وباسم أطر ومستخدمي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، للتعبير عن مدى تعلقهم بشخص جلالته وبالعرش العلوي المجيد، معربين لجلالته عن صادق تجندهم من أجل المساهمة في نمو وازدهار قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

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