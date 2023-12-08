دعم السكن يدفع منعشين عقاريين للتريث في إنهاء و بيع مشاريعهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ينتظر المنعشون العقاريون، كما هو حال المواطنين الراغبين في الاستفادة من دعم السكن، انطلاق عملية الاستفادة من هذا البرنامج لمعرفة كيفية و قيمة بيع المشاريع العقارية التي شيدوها حديثا.

و في هذا الصدد، يترقب المنعشون العقاريون بداية الاستفادة رسميا من الدعم الموجه للسكن المحدد في عشرة ملايين سنتيم للمساكن أقل من 30 مليون و سبعة ملايين سنتيم للسكن بين 30 و 70 مليون سنتيم، حيث سيتم الشروع في الاستفادة من الدعم بداية من فاتح يناير.

مصدر مهني أكد أن أغلب المنعشين العقاريين تريثوا في إنهاء مشاريعهم و وضعها للبيع، حيث أن سومة بيع الشقق السكنية ستشهد ارتفاعا ملحوظا بداية من يناير القادم.

و توقع ذات المتحدث أن ترتفع قيمة الشقق السكنية بين 10 و 20 في المئة من القيمة التي كانت تباع بها سابقا، حيث أن الشقق التي كانت مثلا ب 25 مليون سنتيم قد تصبح بسعر 30 مليون سنتيم، و ذلك بعد أن قررت الدولة منح الإعانة مباشرة للمستفيد من السكن و ليس للمقاول العقاري.

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