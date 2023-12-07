ماء العينين عن تعديل مدونة الأسرة : النموذج الغربي فقد مصداقيته

2023-12-07 / 19:21
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هبة بريس _ الرباط

أكدت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن نموذج المراجعة المنتظر على مدونة الأسرة يجب أن يقوم على القيم، مشددة أن النموذج الغربي فقد مصداقيته منذ أن قطع الأكسجين عن الخدج في مستشفيات غزة.

وأضافت ماء العينين، أن الغرب أظهر وأكد أنه يكيل بمكيالين على مستوى الاتفاقيات الدولية التي يدعو إليها، والتي يستغلها للضغط على البلدان التي تشبهنا، المتشبثة بهويتها وقيمها وخصوصياتها.

ونبهت المتحدثة ذاتها، إلى أن المغرب كان دائما يتحفظ على عدد من البنود في الاتفاقيات الدولية أو الأجنبية التي يوقع عليها، ويلحق توقيعه بإعلانات تفسيرية، بما يتماشى مع هويته وأسسه الدستورية، ولذلك فإن تعديل مدونة الأسرة خاضع لهذه الأسس المرجعية والدستورية، وليس للاتفاقيات الدولية.

وقالت خلال مشاركتها في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، أحول موضوع الولاية، إن مدونة الأسرة تؤطر هذه المسألة، حيث تُبقي الحضانة بعد انحلال العلاقة الزوجية عند الأم، وتبقي الولاية عند الأب، باعتبار أنه هو الذي عليه النفقة.

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‫6 تعليقات

  2. اه ثم اه ثم اه لو مازلتم في حكومه نعبش معكم هده اللحظة جميله كم عشنا مع حدف مقاصه وتحرير محروقات وتجاره والمصادقه على زيادة ارباح دوله 2.59درهم 3دراهم ضريبه وارباح محطات وارباح مداريس ومصحات خاصه وصيادله بعد.موافقه على خوصصة تعليم صحه وزيادات في اجور وتغوبضات نقبين صحفي تلفزيون ممنلات لشراء سكوتهم وتوقيف توظيف على باقي مكونات شعب الدي اصبح حكرا على خلية حزبكم زيادات في اجوركم تعويضاتكم حوفزكم ختى اصبح مدخولك سهري يفوق 16مليون سنتم زاىد استعمال هاتف لضغط على رجل قواة مساعده ان يتنازل على ماقامت به اختك تجاه لانه منعه من ….ولا ننسا اغراق مغرب بديون ومدونات وقرارات خارجيه صدمت مغاربه بطله حزب يتاجر في كل شي

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  3. ولماذا خلعتي حجابك في حضرة الحضارة الغربية وسط عاصمة الانوار كفاك كذبا على ذقون المغاربة

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  4. والله ما فقد مصداقيته إلا أنت عندما انبريت برأس عار للرقص أما حانة الطاحونة الحمراء بباريس وكذلك حزبك الذي لن تقوم له قائمة إلا بعد 50 عاما

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  5. الذي فقد مصداقيته وقطع الأكسجين واهلك المغاربة في قوتهم وقدرتهم الشرائيةوالموظفين في تقاعدهم هو حزب تجار الدين الذين اغتنوا بعد ان كانوا فقراء الله كريم وبعضهم حصل على تقاعدات سمينة ، والبعض يرتدي الحجاب في المغرب ويتبرج امام الطاحونة الحمراء (le moulin rouge)ويأتي الآن ليفتي في مدونة الأسرة ،فاتقوا الله في انفسكم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وكونوا يقنين ان ورقة التوت قد سقطت عن. ..

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