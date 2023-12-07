من إخراجه..الناجي يسلط الضوء على حياة عشاق الرجاء الرياضي في “راسي مرفوع”

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف النجم المغربي أمين الناجي عن ولوجه لعالم الإخراج، في أول تجربة له عبر الفيلم الروائي الطويل “راسي مرفوع”.

وأضاف الفنان المغربي في تصريحه ل”هبة بريس” أنه سيتكلف بسيناريو وإخراج الفيلم الذي يحمل عنوان “راسي مرفوع”،و الذي سيعرف مشاركة عدد من الممثلين المغاربة.

وواصل المتحدث ذاته أن العمل هو درامي اجتماعي رياضي، كما تدورأحداث قصته حول حياة عشاق فريق الرجاء الرياضي، من خلال تسليط الضوء على الحياة اليومية لثلاث من أبناء درب السلطان .

وفي سياق متصل، قال الناجي:” كنا بصدد التحضير لتصويره في بداية السنة المقبلة، غير أن إغلاق ملعب محمد الخامس لإصلاحه، جعلنا نؤجل التصوير في الوقت الحالي في انتظار فتح الملعب السالف ذكره”.

ويذكر أن الرجاء يعد من أهم النوادي بالمغرب،حيث استطاع حصد عدد من الألقاب القارية، وهو أول نادي عربي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2013 وثاني نادي إفريقي بعد مازيمبي الكونغولي. وقد صنف من الفيفا سنة 2000 في المرتبة العاشرة عالميًا بعد تربعه على عرش الكرة الإفريقية وأدائه في كأس العالم للأندية عام 2000.

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