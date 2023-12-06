“غوتيريش” يحذّر من “انهيار كامل وشيك للنظام العام” في قطاع غزة

2023-12-06 / 19:18
0
هبة بريس _ وكالات

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء من “انهيار كامل وشيك للنظام العام” في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.

وكتب أنطونيو غوتيريش متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر”، “مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of استشهاد 22 فردا من عائلة مراسل لقناة الجزيرة بغزة

استشهاد 22 فردا من عائلة مراسل لقناة الجزيرة بغزة

2023-12-06 / 20:31
Photo of “غوغل” تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي “جيميناي”

“غوغل” تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي “جيميناي”

2023-12-06 / 18:33
Photo of مجلس الحكماء : هجوم إسرائيل على غزة “لا إنساني

مجلس الحكماء : هجوم إسرائيل على غزة “لا إنساني

2023-12-06 / 18:22
Photo of رسميا.. اعتماد تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي

رسميا.. اعتماد تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي

2023-12-06 / 15:39
Photo of أردوغان: ثمن أي عملية إسرائيلية على أراضينا سيكون باهظا

أردوغان: ثمن أي عملية إسرائيلية على أراضينا سيكون باهظا

2023-12-06 / 12:40
Photo of الجيش الإسرائيلي يهاجم 250 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الجيش الإسرائيلي يهاجم 250 هدفا في قطاع غزة خلال…

2023-12-06 / 09:52
Photo of انفجار منزل في ولاية فيرجينيا خلال محاولة الشرطة تفتيشه

انفجار منزل في ولاية فيرجينيا خلال محاولة الشرطة تفتيشه

2023-12-05 / 21:57
Photo of اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء اتفاق 1968 مع الجزائر بشأن الهجرة

اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء اتفاق 1968 مع الجزائر…

2023-12-05 / 20:26
Photo of تفكيك منظمة إجرامية جزائرية بإسبانيا

تفكيك منظمة إجرامية جزائرية بإسبانيا

2023-12-05 / 19:41
Photo of الحرب على غزة ..أوروبا تخشى “خطرا كبيرا” خلال أعياد الميلاد

الحرب على غزة ..أوروبا تخشى “خطرا كبيرا” خلال أعياد…

2023-12-05 / 19:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق