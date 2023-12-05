“كوب 28 “..تعهد بتقديم 175 مليون دولار للتحالف من أجل أفريقيا

هبة بريس _ الرباط

تعهدت مؤسسات مالية إفريقية وعالمية وحكومات ومؤسسات خيرية بتقديم أكثر من 175 مليون دولار للتحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا (AGIA)، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

وسيساعد هذا التعهد على زيادة التمويل بسرعة لمشاريع البنية التحتية التحويلية المتوافقة مع المناخ في جميع أنحاء القارة.

وتم إطلاق التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ قبل عام من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، وAfrica50 وشركاء آخرين، ويعمل على جمع ما يصل إلى 10 مليار دولار من رأس المال الخاص لمشاريع البنية التحتية الخضراء وتحفيز العمل العالمي لتسريع انتقال أفريقيا العادل والمنصف إلى صافي الصفر.

وقال رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا بمناسبة الاعلان عن هذا التعهد “نحن بحاجة إلى تمويل من القطاع الخاص على نطاق واسع لمعالجة تغير المناخ وسد فجوة البنية التحتية الضخمة في أفريقيا بطريقة مستدامة وقادرة على التكيف مع المناخ”.

وتابع “من خلال العمل معا وتجميع مواردنا معا من خلال AGIA، نحن ملتزمون بتسريع هذه الجهود، وتعتزم مجموعة البنك المساهمة بمبلغ يصل إلى 40 مليون دولار بعد موافقة مجلس إدارتها.”

بدوره قال سيدي ولد تاه رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) “لقد تعهدنا بمبلغ 40 مليون دولار لدعم AGIA، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الشراكة الحيوية التي تهدف إلى تمكين مشاريع البنية التحتية الخضراء التحويلية في أفريقيا، وتسريع انتقال القارة إلى صافي الصفر بطريقة مستدامة”.

أما آلان إيبوبيسي الرئيس التنفيذي لـ Africa50 فقال إنه من المقرر أن يصبح AGIA أكبر صندوق في أفريقيا يركز على تطوير المشاريع، وهو عنصر حاسم لتوسيع نطاق تسليم المشاريع الخضراء القابلة للتمويل ومساعدة القارة على تحقيق أهدافها المناخية.

وأبرز أن جولة جمع الأموال الأولية هذه، والتي تضم منظمات إفريقية ودولية قوية، تعد علامة كبيرة على ثقة المستثمرين في التحالف .

من جانبه، كشف سيرج إيكوي رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا أنه “كجزء من خطتنا الإستراتيجية للفترة 2021-2025، التزمنا بأن حوالي 25 بالمائة من تمويلنا الجديد سيهدف إلى تعزيز قدرة دولنا الأعضاء على الصمود في وجه تغير المناخ.

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