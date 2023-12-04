الفنانة المغربية فاتي جمالي: “زياش أكبر متكبر “
أميمة نشار - هبة بريس
انتقدت الفنانة فاطمة الزهراء جمالي الملقبة بـ”فاتي جمالي”، اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش.
ووصفت فاتي جمالي في فيديو نشرته عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع “انستغرام”، زياش ب”المتكبر”، موضحة أنها التقت به خلال تواجدها باسطنبول و قامت بإلقاء التحية و لم يرد عليها ورفض التقاط صورة مع أحد معجبيه المغاربة و أضافت أنه قام بسبها حينما التقته مرة اخرى .
و استغربت الفنانة فاتي جمالي بشدة لغرور اللاعب حكيم زياش مضيفة انه سلوك غير لائق من لاعب كرة قدم محبوب من طرف المغاربة .
و يذكر أن اللاعب المغربي حكيم زياش يتمتع بشعبية و جماهرية كبيرة وسط الجمهور المغربي خاصة بعد تألقه في مونديال قطر 2022 رفقة المنتخب الوطنيتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
13 تعليقات
اوا اشداك عندو يا طيطيطيط
بغيتي دوري به ، الساعة قمعك هههه
من هي هده فاتي حتى نستمع إلى رايها،ثانيا زياش وطني اكثر من هذه فاتي ،فهو يستحق حبنا له،وهو الساحر المغربي ،اما هذه فمن هي
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾
حكيم زياش، إنسان ذو أخلاق، طَيِّب و جِدُّ متواضع كما عرفناه هنا في لندن لما كان مع تشلسي، لا يمانع من التصوير مع أي أحد ولَوْ كان من المشردين، يحب أبناء وطنه، ومواظب على الصلاة في المسجد حينما تسمح له الفرصة
حكيم زياش، إنسان ذو أخلاق، طَيِّب و جِدُّ متواضع كما عرفناه هنا في لندن لما كان مع تشلسي، لا يمانع من التصوير مع أي أحد ولَوْ كان من المشردين، يحب أبناء وطنه، ومواظب على الصلاة في المسجد حينما تسمح له الفرصة
De vrai vrai akhti fati hta nti fik dik blanatttt o ziyash bgha y3almekkk kifash tkoun bent bab lah
ربما أوحت له هيأتك بشيء آخر
من يدري
ربما أوحت له هيأتك بشيء آخر
من يدري
له الحق ان يرفض تصوير معك صناع التفاهة لا مكان لهم بين مواطنين مغاربة احرار امثال السي حكيم مرضي ميمتو الله اخليها ليه
لم أجد لاعب ذو أخلاق صلاح
فعلا رغم كل ذلك فهو متكبر وزملاءه اغلبهم يتجنبونه بسبب تكبره واعجابه بنفسه ومن ملامحه وبعض تصرفاته تكتشف ذلك.
طيط طيط طيط طيط
تبحثون عن البوز بملاحقة المشاهير