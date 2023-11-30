دراسة: “الرجال يعانون أكثر من النساء عندما يمرضون”

2023-11-30 / 13:23
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هبة بريس - وكالات

تتهم النساءُ الرجالَ بالمبالغة في أعراضهم عندما يمرضون، لكن يبدو أن هذه الاتهامات “ظالمة”.

قالت خبيرة التغذية جينا هوب، التي تظهر في البرنامج الصباحي “ذس مورنينغ” على قناة ITV البريطانية، إن ما يطلق عليه إنفلونزا الرجال حقيقي وليس أسطورة.

وفسرت هوب قائلة: “الرجال يعانون أكثر بكثير من النساء عندما يمرضون؛ لأن جهاز المناعة الأنثوي أقوى بسبب ارتفاع مستويات هرموني الاستروجين والبروجسترون وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون”.

وأضافت: “عندما ننظر للأدلة العلمية نجد أن جهاز المناعة الأنثوي أقوى من جهاز المناعة الذكري، فالمستويات المرتفعة لهرموني الاستروجين والبروجسترون يزيدان من كفاءة الخلايا المناعية”.

وأشارت جينا إلى أن الرجال لديهم مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون، الذي يقمع جهاز المناعة لديهم ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وعن الأمراض التي تظهر أعراضها أقوى على الرجال، أوضحت هوب أنها نزلات البرد والصداع والإنفلونزا والتهاب الحلق وآلام الأطراف.

يذكر أن علماء من جامعة “هارفارد” وجدوا في دراسة سابقة أن الرجال يشعرون بالتعب والإرهاق أكثر من النساء خلال المرض، بسبب افتقارهم لهرمون الاستروجين المعزز للمناعة.

دراسة أخرى نُشرت نتائجها في المجلة الطبية BMJ أيدت ما يطلق عليه إنفلونزا الرجال، إذ وجدت أن الرجال الذين ظهرت عليهم أعراض عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية كان لديهم استجابة مناعية أضعف استمرت لفترة أطول، وكانت أكثر شدة من النساء.

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