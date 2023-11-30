رفيق بوبكر: “طابي روج مراكش تهنات من التافهين و الرداءة هاد العام”

هبة بريس من مراكش

واصل الممثل رفيق بوبكر خرجاته الإعلامية المثيرة للجدل حيث انتقد و بحدة مؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي اللواتي تطفلن في السنوات الماضية على السجاد الأحمر للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

و في هذا الصدد، قال رفيق بوبكر بأن “الطابي روج” لمهرجان مراكش هاته السنة “تهنات من التافهين و اصحاب الرداءة”، مضيفا: “يمشيو يقلبو على بلاصة أخرى فين يدوزو”.

و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة لنسخة هدا العام من مهراجن الفيلم بمراكش قد أصدرت قرارا بمنع كل من لا علاقة له بالفن السابع من المرور فوق البساط الأحمر الذي خصص حصرا للفنانات و الفنانين المعروفين.

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