رسميا ..الجيش المغربي يحدث صفحة على “الفايسبوك “

2023-11-23 / 15:51
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هبة بريس - الرباط

كشفت القوات المسلحة الملكية المغربية، عن إحداث صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وذلك لأول مرة في تاريخها .

وأعلنت القوات المسلحة الملكية في بلاغ لها أن “القوات المسلحة الملكية أقدمت على إنشاء صفحتها الرسمية الوحيدة. على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، هذا الأخير منحها الرمز الذي يصنفها صفحة رسمية”.

كما أضاف بلاغ الجيش المغربي أن “هذه الصفحة تعد نافذة رقمية حصرية تهدف إلى تعزيز التواصل وتوفير آخر الأخبار. والمستجدات الموثوقة حول مختلف الأنشطة العسكرية للقوات المسلحة الملكية”.

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