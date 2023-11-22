حقنة “فيلر” فاشلة تودي بحياة شابة

2023-11-22 / 17:48
0
هبة بريس - وكالات

في حادثة مأساوية، توفيت شابة نمساوية بعد أسبوعين من عملية حقن فيلر فاشلة خضعت لها على يد خبيرة تجميل روجت لنفسها عبر إنستغرام.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، دفعت الشابة “ديلبر” 180 يورو مقابل حقن إبرة فيلر في شفتيها، والتي يعتقد الأطباء أنها تسببت لها برد فعل تحسّسي أودى بحياتها.

وفي التفاصيل، قال زوج الضحية إن ديلبر (28 عامًا) عانت بعد عملية الحقن من صداع شديد، فاضطر لنقلها إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أكدوا أن حالتها ستتحسن من تلقاء نفسها، ونصحوها بالعودة إلى المنزل.

وقال زوج ديلبر، إن الأطباء لم يجروا لزوجته أي فحوصات رغم تضخم غددها الليمفاوية، الذي يؤكد إصابتها بعدوى.

وبعد تدهور حالتها، عادت ديلبر للمستشفى مرة أخرى، لكنها توفيت في اليوم التالي بعد إصابتها بقصور في عضلة القلب.

واتهمت عائلة ديلبر الأطباء بالإهمال، فيما أكدوا أن خبيرة التجميل التي ذهبت إليها ديلبر اختفت بعد الحادث.

وتضاف قصة “ديلبر” إلى آلاف القصص الأخرى التي تسلط الضوء على مخاطر إجراءات عمليات حشو الشفاه غير المنظمة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أم تختطف ابنها للحصول على فدية من والده

أم تختطف ابنها للحصول على فدية من والده

2023-11-20 / 11:08
Photo of تقرير: الشعور بالوحدة يعادل تدخين 15 سيجارة يوميا

تقرير: الشعور بالوحدة يعادل تدخين 15 سيجارة يوميا

2023-11-17 / 10:40
Photo of نجاح أول عملية زرع لعين كاملة في العالم

نجاح أول عملية زرع لعين كاملة في العالم

2023-11-10 / 16:11
Photo of مصر.. نقل طفل نابغة من الابتدائي إلى الجامعي مباشرة

مصر.. نقل طفل نابغة من الابتدائي إلى الجامعي مباشرة

2023-11-09 / 13:31
Photo of لهذا السبب.. بريطانيا تحظر “غاز الضحك”

لهذا السبب.. بريطانيا تحظر “غاز الضحك”

2023-11-08 / 10:57
Photo of دراسة: الفئران لديها “مخيلة مكانية”

دراسة: الفئران لديها “مخيلة مكانية”

2023-11-07 / 13:05
Photo of لحماية مواطنيها من السمنة.. كولومبيا ترفع الضرائب على الطعام والمشروبات

لحماية مواطنيها من السمنة.. كولومبيا ترفع الضرائب على الطعام…

2023-11-04 / 12:50
Photo of بسبب سلوك أطفالهما “السيء”.. مطعم يضاعف فاتورة زوجين

بسبب سلوك أطفالهما “السيء”.. مطعم يضاعف فاتورة زوجين

2023-10-31 / 15:19
Photo of اكتشاف مساحة خضراء “مخبأة” تحت الجليد بالقطب الجنوبي

اكتشاف مساحة خضراء “مخبأة” تحت الجليد بالقطب الجنوبي

2023-10-28 / 23:26
Photo of دراسة: تضاعف معدل الإصابة بالخرف بحلول عام 2040

دراسة: تضاعف معدل الإصابة بالخرف بحلول عام 2040

2023-10-28 / 15:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق