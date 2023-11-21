أوزين: تصريحات خالد مشعل تحريضٌ صريح على الفتنة
ندد محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بالتصريحات الأخيرة لقيادي حركة “حماس ” خالد مشعل المتنكرة بشكل صارخ لموقف المغرب، ملكا وشعبا والمؤيد للشعب الفلسطيني ولحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، وهو الموقف المبدئي الثابت الذي عبرت عنه بلادنا في أكثر من مناسبة كان آخرها مؤتمر القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض.
وتساءل أوزين بالقول: “كان على خالد مشعل، الذي يعيش بعيدا عن قصف ومعاناة شعب غزة، أن يكون بجانب هذا الشعب الجبار الصامد تحت الحصار والدمار، عوض أن يزرع بذور الفتنة بين دول وشعوب كانت ولا تزال وفية لفلسطين”.
واعتبر أوزين في تصريح لهبة بريس، تصريحات خالد مشعل في حق بلادنا، علاوة على افتقادها لأدنى شروط اللباقة والأعراف الدبلوماسية، تحريضا مباشرا على الفتنة ومحاولة فرض إملاءات على دولة مستقلة، كانت ولا تزال وستبقي سندا للشعب الفلسطيني بدون قيد أو شرط، محترمة للقرار الفلسطيني المستقل.
وشدد أوزين على أن تصريحات خالد مشعل، تجاهلت الدعم الحقيقي الموجه للمقدسيين ولساكنة غزة، الذي لم يبخل به جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من منطلق اضطلاعه بالأمانة التي تحملها كرئيس للجنة القدس، كما قفزت هذه التصريحات على حقيقة أن مناصرة شعب فلسطين هي موقف ملك وشعب.
ونبه أوزين إلى خطورة مثل هذه التصريحات اللامسؤولة التي تعبر عن غايات أجندة خارجة عن سياق القضية الفلسطينية التي بوأها المغرب مكانة الصدارة مع قضية الوحدة الترابية، مؤكدا رفضه لكل الإملاءات مهما كان مصدرها، معتبرا أن مساندة الشعب الفلسطيني مسألة مبدأ آمن به ملك وشعب، وغير خاضع للمساومات والسياقات العابرة والمزايدات ولا يقبل الانحراف عن نبل المرافعة والدفاع عن قضية عادلة يعتبرها المغاربة ملكا وشعبا قضية وجدانية.
وأضاف أوزين أن المملكة المغربية عبرت عن ادانتها الصارخة والرافضة للعدوان العسكري على الشعب الفلسطيني الاعزل والذي ذهب ضحيته اطفال ونساء و شيوخ ابرياء.
15 تعليقات
سير تكمش المغرب والملك راه ممحتاجينش بحالك يدافع عليه. سنطيحة قاصحة عندك و مكتحشمش باز باز…
وقاحةما بعدهاوقاحة هداتحريض كان عليه ان يخاطب شعوب تركيا ومصر وقطراين بوارج والصواريخ العابرة للقارات وطائرات المسيرة لايران ام ان هده اسلحة موجهة للارهبيين الحوثيين والبوليزاريو. نحن لانسمع الا خطب جلالة الملك محمد.السادس ووحدتنا التىاببة هي الاولى والمقدسة
مشعل بعيد علينا لا يمثلنا بل انه يمثل حماس المجاهدة اما الاحزاب المغربية فعي الضلع الثالث في مثلة الفساد بالمغرب مبديع وانثالهةهوةعين الفساد الذي تنتبه الاحزاب
حذاري انهم يتربصون بالمغرب و يستغلون المناسبات
هذا لم او لايريد ان يعرف انالشعب المغربي قيمته وعزه في ولايته للعرش العلوي المجيد ..ولو نفذ الفلسطينيون حلول ملوكنا الكرام لنجحوا في قضيتهم من زمان
خالد مشعل لم يقل إلا الحقيقة. نعلم جيدا ان المغرب وقع في شباك الصهاينة من خلال امها امريكا، اذ باتت قضية الصحراء رهينة بموقف المغرب من اسرائيل. إذا قطع المغرب علاقته معهم، فامريكا و المانيا ستتخلى عن اعترافها بالصحراء. لذلك على هذه الاحزاب ان تصمت وتحشم فالصمت زينة الخلق في موضع الخنق. فلا تستطيع ان تحجب الشمس بالغربال.
Bien dit M , Ouzine , Ce membre du Hamas, installé au Qatar , manque de politesse et de bienséances ! Nous n’avons pas besoin de donneurs de leçons ou d’ordre de quiconque ! Ce membre du Hamas devrait s’occuper de ce qui passe à Gasa où des innocents , femmes et enfants , qui tombent sous les balles des Israéliens tandis que lui et des amis de la coulent douce au Qatar !
اول رد على المعتوه مشعل
يبدوا لي أن الحرب الحالية في غزة هناك جهات المعروفة بعدائها للمملكة تشن حربا ضدنا. فلنوقف هذه المظاهرات كل ساعة تخرج لنا جهة فليسطين فليسطين مستغلين بعض الاغبياء لا يعرفون حتى الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم من المواطنين. أمثال خالد مشعل وغيرهم من القادة عملاء. لإيران. قطر تركيا….. َفلنكن حذرين من كل من يغني بكلمة التطبيع داخل البلاد.
أكبر فتنة انتم، اختلت موازين الحقيقة، وأصبح المطبل امثالك يحلل وينتقد
عاشت اسرائيل ولا عاش من يعاديها
لا يمكن تفسير ما قامت به حماس… فهم يعلمون أنهم ليس لهم القدرة على محاربة الجيش الاسرائيلي، وأيضا يعلمون أنهم لا يستطيعون حماية المدنيين، وأن ما يحصل الآن كان نتيجة حتمية للعملية التي أقدموا عليها.. لا يمكن تفسير ذلك أبدا
هناك منا من الأغبياء من يستمع لتراهات خالد مشعل ويحمل المغاربة ماقد يجل بلدنا غير أمن حداري من من مثل هكذا سلوكيات
المسؤولية ،كل المسؤولية ،تتحملها حركة التوحيد والاصلاح،التابعة لحزب “لانبة”،حيث أن مسؤوليها مافتئوا يركبون على هذه القضية، في مختلف المناسبات،متناسين معاناة ساكنة وطنهم ،في الوقت الراهن،وخاصة سكان المناطق التى ضربها الزلزال،حيث لم يكن لهم أدنى موقف من هذه الكارثة،علما أن (معلمهم الساحر)،ربط أسبابها بغضب من الله،وهو أمر (ميثولوجيا)مرفوض،لذلك فعلى الدولة منع هذه الحركة وحلها،لانها غير مواطنة،وتتاجر بالدين،ولاتساير توجهات البلاد،القائمة على صيانة مصالحها ،الاقليمية والدولية،وخاصة أن المغرب له أبناءه من اليهود باسرائيل يعانون أيضا من هذه الوضعية المأساوية،بينما الحركة هذه”تأكل الغلة وتسب الملة”،
اوزين يا اوزين ألم تفهم بأنك منبوذ و مرفوض من طرف الشعب. مثلك لا يمكن أن يصل إلى ما أنت عليه من مال و جاه لو كان القانون يعرف طريقه إلى النفاذ إلى من هم على شاكلتك يا صهر حليمة المعلومة