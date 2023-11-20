وزير الفلاحة يعدد إجراءات وزارته للتحكم في أسعار اللحوم

2023-11-20 / 17:18
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هبة بريس - الرباط

استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، إجراءات وزاته للتحكم في أسعار اللحوم.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان تموين الأسواق الوطنية والحد من موجة غلاء اللحوم.

وتتمثل هذه الاجراءات، يضيف الوزير، في دعم سلاسل الانتاج الحيوانية “الأعلاف الشعير وللمدعم والاعلاف المركبة’ الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد المواد العلفية، فتح وتشجيع الاستيراد مؤقتا عبر الاعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية على القينة المضافة على استيراد الأبقار والاغنام، منع ذبح  الابقار الموجهة للتوالد لضمان استمرارية الانتاج، فتح أسواق جديدة للاستيراد، ابرام عقود برامج جديدة من الجيل الجديد مع المهنيين والمتعلقة باللجوم الحمراء والدواجن.

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