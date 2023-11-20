“غوغل” تعتزم حذف حسابات “Gmail” غير النشطة

هبة بريس _ متابعة

أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا “غوغل” اعتزامها بدء حذف الحسابات غير النشطة على خدمة البريد الإلكتروني (Gmail) ابتداء من دجنبر المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة حذف الحسابات الخاملة المعلنة في ماي الماضي، حيث إن المستخدم إذا لم يدخل إلى حسابه لمدة عامين قد يتم حذف الحساب ومحتوياته.

ويشمل ذلك، بحسب المصدر ذاته، حذف ليس فقط عناوين البريد الإلكتروني، وإنما أيضا الصور ورسائل البريد الإلكتروني وملفات “غوغل دوكس” والملاحظات المحفوظة على حساب المستخدم.

يذكر أن الحسابات المجانية التي لا يستعملها المستخدم لفترة طويلة، لكنه يريد الاحتفاظ بها، تواجه خطر الحذف أيضا إذا مر وقت طويل دون أن يستخدمها، لذلك يمكن اللجوء إلى خدمة التقويم لتذكيره بضرورة الدخول إلى الحساب كل فترة لتجنب حذفه.

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