“سرايا القدس” تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين وجرافة
هبة بريس - وكالات
أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، صباح اليوم السبت، تدمير دبابتين إسرائيليتين وجرافة خلال الاشتباكات الليلية.
وبحسب البيان الذي نشرته “سرايا القدس” على “تلغرام”، فقد دمر مقاتلو الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، خلال اشتباكات ليلية، دبابتين وجرافة إسرائيلية بقذائف “التاندوم” و “آر بي جي” في بيت حانون وغرب بيت لاهيا.
وبدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن “طائرة تابعة للقوات الإسرائيلية هاجمت، صباح اليوم السبت، من الجو شقة يستخدمها الإرهابيون في مخيم بلاط للاجئين في مدينة نابلس”.
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6 تعليقات
اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم عونا وسندا..
قوله تعالى:«و ما رميتَ إذ رميت و لكن الله رمى » صدق الله العظيم. ثبتكم الله نصركم الله يا أهل فلسطين على عدوكم..
بإمكانيات بسيطة استطاعت سرايا القدس ان تضع بصمتها في هذا الحرب بتدمير مقاتلتين وجرافة .لايعرفون معنى الخوف ويستعينون بالله والله موفقهم وبإذن الله منتصرون ..
لما يلتقي جنود الارض مع جنود السماء فالنصر قادم باذن الله .الله اكبر اللهم نصرك القريب ..
اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم أعز الاسلام والمسلمين يارب العالمين لا نملك لكم سوى الدعاء..
اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين واعطيهم قوة وعزة وانزل عليهم السكينة والطمأنينه يارب العالمين ..