انتحلا صفة شرطيين لابتزاز مواطن.. أمن الرباط يعتقل شخصين

2023-11-17 / 10:29
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أمس الخميس 16 نونبر الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان المشتبه فيهما قد انتحلا صفة شرطيين، وذلك من أجل تعريض ضحية للابتزاز بدعوى أنه يشكل موضوع بحث قضائي مزعوم في قضية تتعلق بالسرقة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما وهما في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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